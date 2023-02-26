جيرونا يهزم بلباو بثلاثية في مباراة الأهداف العكسية بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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فاز جيرونا على مضيفه أتلتيك بلباو 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم جيرونا في الدقيقة الرابعة عن طريق أليكس جارسيا، قبل أن يسجل أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو الهدف الثاني لجيرونا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 35 سجل يوري بيرشيش الهدف الأول لبلباو، لكن زميله مايكل فيسجا سجل الهدف الثالث لجيرونا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 89 سجل راؤول جارسيا الهدف الثاني لبلباو.

ورفع جيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بلباو عند 32 نقطة في المركز السابع.



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