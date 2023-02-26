ليفربول يتعادل مع بالاس ويصبح سابعاً بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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تعادل ليفربول دون أهداف مع كريستال بالاس صاحب الأرض في الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عرض متواضع اليوم السبت.

وظهر ليفربول بلا أنياب هجومية، وفشل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي ومواصلة صحوته المحلية أو التعافي من الصدمة الأوروبية.

وأصبح ليفربول يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة من 23 مباراة وبفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 24 مباراة.

ويأتي بالاس في المركز 12 برصيد 27 نقطة.

واستمرت معاناة ليفربول بعدما خسر 5-2 على ملعبه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

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