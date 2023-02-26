أتليتيكو بعشرة لاعبين يفرض التعادل على ريال مدريد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه أتليتيكو مدريد بعشرة لاعبين ضربة لآمال ريال مدريد في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فرض التعادل 1-1 على حامل اللقب في استاد سانتياغو برنابيو اليوم السبت.

وبعد أن تلقى البديل أنخيل كوريا بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ بمرفقه ضد أنطونيو روديجر، منح خوسيه ماريا خيمنيز التقدم بهدف لفريقه بضربة رأس بعد ركلة حرة من أنطوان جريزمان في الدقيقة 78.

لكن الشاب ألفارو رودريجيز البالغ عمره 18 عاما أدرك التعادل بعد خمس دقائق بضربة رأس بعد ركلة ركنية من لوكا مودريتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق سبع نقاط خلف برشلونة الذي يواجه ألميريا المتعثر غدا الأحد.

ويأتي أتليتيكو رابعا برصيد 42 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز