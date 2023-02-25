«يويفا» يحقق في واقعة اعتداء أحد مشجعي أيندهوفن على حارس مرمى أشبيلية

المصدر: د ب أ

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا بعدما قام أحد مشجعي فريق أيندهوفن بتوجيه لكمة إلى ماركو دميتروفيتش، حارس الفريق الإسباني، خلال المباراة التي جمعتهما الخميس بالدوري الأوروبي.

جاءت الاشتباكات التي حدثت في الملعب مع اقتراب نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز أيندهوفن 2 / صفر، ولكنه ودع البطولة بخسارته 2 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستطاع الحارس أن يثبت المشجع الذي اقتحم الملعب على الأرض وأمسكه حتى جاء الأمن لمرافقته بعيدا.

من المفهوم أن يويفا فتح القضية عقب الواقعة، التي أدانها أيندهوفن، والذي ذكر أن المشجع كان ينبغي ألا يتواجد في الملعب من الأساس.

وذكر النادي الهولندي في بيان :"يدين أيندهوفن بشدة الحادث الذي وقع مساء الخميس عندما قام رجل باقتحام الملعب وواجه حارس المرمى. الشخص المتورط كان قد تم حظره بالفعل من دخول الملعب".

وقال مارسيل براندز المدير العام لأيندهوفن :" هذا ليس ما ندافع عنه في أيندهوفن. نشعر بالخزي ولا مكان لمثل هذا النوع من السلوك".

وأضاف :"سنتشاور مع المنظمات المعنية لمناقشة كيفية فرض حظر دخول الملاعب بشكل أفضل، ونأمل أن يتم ذلك من خلال الالتزام بالإبلاغ. كل منظمات مشجعي أيندهوفن، التي هتفت لفريقها مساء الخميس، تنأى بنفسها بالإجماع وبصراحة عن هذا الاقتحام المشين للملعب".

وذكر أيندهوفن أنه سينتظر "تحقيقات الشرطة مع الشخص الذي اقتحم الملعب ويتطلعون لاسترداد أي أضرار مالية".

وأوقعت قرعة دور الـ16 فريق أشبيلية مع فريق فناربخشة التركي.

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