الوداد البيضاوي المغربي يهزم بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا
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فاز الوداد البيضاوي المغربي على بترو أتلتيكو الأنجولي 1 / صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وحصد الوداد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعدما خسر المباراة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري صفر/1، وتأجلت المباراة الأولى أمام فيتا كلوب بسبب مشاركة الفريق المغربي في بطولة كأس العالم للأندية.
وسجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.