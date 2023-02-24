الهلال يفوز في الكاميرون ويواصل صحوته بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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حول الهلال السوداني تأخره إلى فوز 2-1 على كوتون سبور في الكاميرون اليوم الجمعة ليتساوى مع ماميلودي صن داونز في صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تضم الأهلي المصري.

منح باسيون جوجو واسو التقدم لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول لكن ماكابي ليليبو سجل هدفين متتاليين للهلال في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني.

وعقب فوزه 1-صفر على الأهلي في السودان بهدف ليليبو الأسبوع الماضي رفع الهلال رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف خلف صنداونز بطل جنوب أفريقيا المتصدر الذي لعب مباراتين.

ويحل صنداونز ضيفا على الأهلي المصري غدا السبت.

ولا يملك الأهلي، الأكثر تتويجا باللقب بعشر مرات، أي نقطة مثل كوتون سبور، لكن النادي المصري خاض مباراة واحدة فقط.

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