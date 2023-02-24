رينار قائدة فرنسا تنسحب من كأس العالم حفاظا على صحتها الذهنية

المصدر: رويترز

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أعلنت ويندي رينار قائدة منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الجمعة غيابها عن كأس العالم للسيدات هذا العام حفاظا على صحتها الذهنية، كما سارت اللاعبتان ماري-أنطوانيت كاتوتو وكاديدياتو دياني على نهجها.

وخاضت رينار، التي تعتبر على نطاق واسع من أفضل المدافعات في كرة القدم للسيدات، مباريات دولية أمام النرويج والدنمرك وأوروجواي في وقت سابق هذا الشهر.

وشاركت لاعبة أولمبيك ليون في 142 مباراة دولية مع فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رينار قررت عدم اللعب للمنتخب طالما استمرت كورين دياكري في منصب المدربة.

وسحبت دياكري شارة القيادة من رينار عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة أوروبا 2017 قبل أن تستردها في 2021.

وواجهت دياكري انتقادات من لاعبات فرنسيات أخريات مثل سارة بوحدي وجايتان تيني.

وقالت رينار "أحب فرنسا أكثر من أي شيء، أنا لست مثالية لكن لا يمكنني أن أدعم النظام الحالي وهو بعيد عن متطلبات أعلى المستويات".

وأضافت "هذا حزين لكنه ضروري للحفاظ على سلامتي الذهنية، يفطر قلبي إبلاغكم بقرار ابتعادي عن المنتخب".

وتابعت "للأسف لن أشارك في كأس العالم تحت هذه الظروف، ربما يخفي وجهي الألم لكن قلبي يعاني ولا أريد مزيدا من المعاناة".

وبعد وقت قصير من بيان رينار (32 عاما) أعلنت كاتوتو ودياني، ثنائي فرنسا الذي خاض 114 مباراة دولية سويا، الابتعاد عن المنتخب لحين حدوث تغييرات.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الفرنسي.

وتقام منافسات كأس العالم في نيوزيلندا وأستراليا في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس .

وتنافس فرنسا في مجموعة تضم البرازيل وبنما وجاميكا.

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