بوسكيتس غاضب ويعلق على الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

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أعرب سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة عن غضبه إزاء خروج فريقه من مسابقة الدوري الأوروبي بعد هزيمته أمس الخميس بنتيجة 2/1 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه أكد أن الإخفاق القاري لن يؤثر على مساعي فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

واقتنص مانشستر فوزا مثيرا من برشلونة 4 /3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب ليحجز مقعده في دور الستة عشر من البطولة القارية.

وفي مباراة الأمس، تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73 على الترتيب.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) في إسبانيا يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل 2 / 2، ليظفر مانشستر يونايتد بورقة الترشح للدور التالي في المسابقة القارية، عقب فوزه 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وينافس برشلونة على لقب الدوري الإسباني حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، كما أن فرصته تبقى قائمة في المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.

وقال بوسكيتس في تصريحات لمنصة "موفيستار بلاس" بعد المباراة "فيما يتعلق بالروح فالأمر مؤثر، نشعر بالغضب ولكن الفريق يدرك سبب هذا الشعور".

وأضاف "نسير بشكل جيد في الدوري ولكن في أوروبا ضللنا الطريق، ينبغي أن نطمح في الفوز بكافة الألقاب، نسير على الطريق الصحيح وأنا واثق من أن هذه الهزيمة لن تلق بظلالها على الفريق".

وختم بوسكيتس بالقول "المباراة كانت مختلفة، جاءت أمام أحد أفضل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، والهزيمة قد تحدث".

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