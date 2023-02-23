الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لمنظم مستقل لكرة القدم الإنجليزية

المصدر: رويترز

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اقتربت عملية إعادة حوكمة كرة القدم الإنجليزية من الانتهاء، بما في ذلك تأسيس منظم مستقل عند نشر كتاب حكومي واسع النطاق اليوم الخميس.

وجاءت العملية التي طال انتظارها، والتي تلقت دعما متعدد الأطراف، استجابة لعشر توصيات لحوكمة كرة القدم قدمها وزير الرياضة السابق تريسي كراوتش في 2021 ودعمتها الجماهير.

وبمجرد سن القانون، تقول الحكومة إن اللجنة التنظيمية المستقلة ستكون لها سلطات قانونية لترخيص الأندية وفرض عقوبات عليها، والإشراف على الاستدامة المالية ومنع الملاك عديمي المبادئ من شراء الأندية.

وسيحق للجنة منع الأندية الإنجليزية من الانضمام إلى المسابقات الانفصالية مثل دوري السوبر الأوروبي الذي أعلنت ستة أندية محلية نيتها الانضمام إليه في 2021 قبل التراجع بعد رد فعل عنيف من الجماهير.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن المقترحات "ستحمي اللعبة الجميلة للأجيال القادمة".

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة يوم الأربعاء "على الرغم من نجاح الرياضة في الداخل والخارج، فإننا ندرك أن هناك تحديات حقيقية تهدد استقرار الأندية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

"الخطط الجديدة ستعيد الجماهير إلى قلب كرة القدم وتحمي التراث الغني والتقاليد لأنديتنا".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، التي أعلنت من قبل عدم الحاجة إلى منظم مستقل، إن العملية تمثل "لحظة مهمة" لكرة القدم الإنجليزية، في حين رحب اتحاد كرة القدم بالالتزام بتحسين "الاستدامة المالية والحوكمة للأندية المحترفة".

نظام الترخيص

من بين صلاحيات اللجنة التنظيمية المستقلة تنفيذ نظام ترخيص بدءا من الدوري الممتاز وحتى دوري الهواة (الدرجة الخامسة)، مما يتطلب من الأندية إظهار نماذج أعمال مالية سليمة قبل السماح لها بالمنافسة.

وسيكون للجماهير دور أكبر في إدارة الأندية، بما في ذلك أي بيع أو نقل للملعب، والتغييرات في أسماء الأندية وشاراتها وحتى ألوان القمصان الرئيسية.

وعلى الرغم من أن الدوري الممتاز، الذي تم إطلاقه في 1992، قد حقق نجاحا ماليا لا سابق له، إلا أن الوضع كان قاتما في الدرجات الأدنى.

وتم فرض الحراسة على 64 فريقا في تلك الفترة مع تصفية فريقي بري وماكلسفيلد، وكان ديربي كاونتي بطل إنجلترا السابق على وشك إشهار إفلاسه العام الماضي.

وقال ديفيد كلوز مالك ديربي كاونتي "ديربي كاونتي كان يواجه خطر التصفية لفترة طويلة جدا. نعتقد أنه من الضروري أن يتم منح جماهيرنا وكل جماهير كرة القدم أقوى صوت ممكن إذا كان ذلك يساعد في ضمان عدم تعرض أي فريق آخر لهذا الأمر".

وأشارت الحكومة إلى أن صافي الديون المجمعة لأندية الدوري الممتاز والدرجات الأدنى بلغ 5.9 مليار جنيه استرليني (7.1 مليار دولار) بنهاية موسم 2020-2021.

ووصف كراوتش القرار بأنه "يوم مهم لكرة القدم".

بينما قال كيفن مايلز الرئيس التنفيذي لاتحاد مشجعي كرة القدم "انخرط اتحاد مشجعي كرة القدم في المراجعة التي قادتها الجماهير منذ اليوم الأول ونحن نرحب بالالتزام التاريخي من الحكومة بإدخال منظم مستقل لكرة القدم الإنجليزية".

وستشرع الحكومة في عملية المشاركة والمزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة المختارين بما في ذلك رابطة الدوري الممتاز بشأن الإصلاحات الرئيسية المنصوص عليها.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إنها تدرك أهمية التغيير في حوكمة كرة القدم، وستدرس بعناية خطة الحكومة التي ستجعل من إنجلترا "أول دولة كبرى تجعل كرة القدم صناعة تنظمها الحكومة".

وتصر الرابطة على أنها اتخذت إجراءات لمعالجة القضايا التي أثيرت في مراجعة الجماهير، وأنه سيتم إعادة استثمار 1.6 مليار جنيه في الدرجات الأدنى من الدوري خلال المواسم الثلاثة القادمة.

وأضافت الرابطة "سنعمل بشكل بناء مع أصحاب المصلحة لضمان ألا يؤدي المنظم الحكومي المقترح إلى أي عواقب غير مقصودة يمكن أن تؤثر على موقع الدوري الممتاز باعتباره دوري كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم، أو يقلل من قدرته التنافسية أو الحد من مستويات التمويل التي نقدمها في الأوقات الصعبة".

وتقول الحكومة إن الجهة التنظيمية المستقلة كانت ستحظى بصلاحيات مستهدفة "كملاذ أخير" لتسهيل الاتفاق على إعادة توزيع الأموال.

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