تغريم ليفربول وإيفرتون بسبب سلوك لاعبيهما في الديربي

المصدر: د ب أ

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قررت لجنة تنظيمية مستقلة تغريم ناديي ليفربول وإيفرتون، وذلك بعد فشلهما في السيطرة على سلوك اللاعبين والطاقم الفني في ديربي «ميرسي سايد» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم في ملعب أنفيلد، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه قبل نهاية المباراة التي فاز بها ليفربول 2 / صفر، دخل جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، في مشادة مع أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، ليتحوَّل الأمر إلى مشاجرة بين لاعبي الفريقين وعدد من أعضاء الجهازين الفنيين في كل من ليفربول وإيفرتون.

ونتيجة لذلك، تقرر تغريم ليفربول مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني (30.120 دولار)، فيما سيدفع إيفرتون مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني، وهي غرامة أكبر على الفريق الزائر بسبب اتهام سابق عقب واقعة في مواجهة على ملعبه أمام كريستال بالاس أوائل الموسم الجاري.

وقال اتحاد الكرة الإنجليزي: «اعترف كلا الناديين بفشلهما في السيطرة على اللاعبين والبدلاء بشكل منظم، وامتنعا عن سلوك استفزازي خلال الدقيقة 86».

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