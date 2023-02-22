«تهريج».. كلوب يبدي حسرته عقب هزيمة ليفربول

المصدر: د ب أ

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وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الهدف الثاني في شباك فريقه، خلال اللقاء الذي جمعه بريال مدريد الإسباني، بأنه «بمثابة تهريج».

وأبدى كلوب حسرته لخسارة فريقه القاسية 2 / 5 أمام ضيفه ريال مدريد، أمس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصبح ليفربول على مشارف الخروج من المسابقة القارية، التي تُوّج بها 6 مرات، بعدما فرَّط في تقدمه صفر / 2 في ربع الساعة الأول من عمر اللقاء، ليتلقى خسارة قاسية 2 / 5 أمام منافسه، على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر.

وأشار كلوب إلى أن فريقه فقد الزخم الذي كان يتمتع به في بداية اللقاء، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الأوروغواياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح، بعدما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الريال الأول.

وقال مدرب ليفربول لشبكة «تي بي سبورت» البريطانية الرياضية عقب المباراة: «كانت البداية رائعة بالنسبة إلينا، لقد كانت باختصار هي الطريقة المثلي التي كنا نريد أن تسير المباراة بها.

وأضاف: «تسببنا في مشكلات في كل مكان، وقرأنا اللقاء جيداً، وبدأنا بشكل قوي للغاية لنتقدم بثنائية نظيفة».

وأوضح أن «السلبية أصابتنا بعض الشيء بعدما تلقينا الهدف الأول. لم نستطع مجاراتهم، وعندما تصبح سلبياً تتم معاقبتك. الهدف الثاني بمثابة تهريج. ما كان لا ينبغي أن يحدث قد حدث، وأصبحت النتيجة 2 / 2».

وتابع: «كان يتعين علينا الاحتفاظ بالكرة، ولكن في الشوط الثاني بصفة خاصة فقدنا الكثير من الكرات في لحظات غريبة، ومنحنا الفرصة للاعبي الريال لفرض سيطرتهم».

وشدد على أن فريقه كان أمام تحدٍّ كبير من أجل تنظيم الدفاع، في ظل وجود كريم بنزيمة وفينيسوس جونيور مع الريال في الملعب.

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