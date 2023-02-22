صلاح يعادل إنجاز دروجبا ويكسر الرقم القياسي لجيرارد في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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عادل محمد صلاح قائد المنتخب المصري إنجاز الإيفواري ديدييه دروجبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول الإنجليزي خلال مباراته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني اليوم في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدفه الـ 44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروجبا النجم الأسطوري لتشيلسي الإنجليزي.

كما كسر صلاح الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفين جيرارد، حيث سجل اليوم هدفه رقم 42 بقميص الفريق الإنجليزي في دوري الأبطال، مقابل تسجيل جيرارد 41 هدفا.

كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.



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