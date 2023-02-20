مالك ليفربول يستبعد بيع النادي

المصدر: رويترز

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قال الأمريكي جون هنري مالك ليفربول إنه لا يخطط لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أعلنت مجموعته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنها تدرس البيع.

وكانت مجموعة فينواي سبورتس، التي استحوذت على النادي في 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (358 مليون دولار)، قد أعلنت قبل ثلاثة أشهر أنها تدرس خيار استقدام مستثمرين إذا كان هذا "في مصلحة" ليفربول".

وبعد بيان المجموعة، قال رئيس النادي توم ويرنر إنه لا يوجد ما يدعو للتعجل بإتمام أي صفقة محتملة.

ونقلت صحيفة بوسطن سبورتس جورنال عن هنري قوله في مقابلة نشرت يوم الأحد "هناك لغط كبير بخصوص ليفربول، لكن التزاما بالحقائق: بالكاد أضفينا الصبغة الرسمية على عملية جارية".

وقال "هل سنظل في إنجلترا للأبد؟ لا. هل نطرح ليفربول للبيع؟ لا. هل هناك محادثات مع مستثمرين بخصوص ليفربول؟ نعم. هل ستسفر عن شيء؟ أعتقد ذلك، لكن لن تكون صفقة بيع. هل قمنا ببيع أي شيء في آخر 20 عاما أو يزيد؟".

وتدرس عائلة جليزر مالكة مانشستر يونايتد بيع النادي. وقد تأكد تلقي النادي عرضين من شركة إنيوس المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف ومن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق.

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