خوزستان يستغل خطأ كارثيا من دفاع الفيصلي ويتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

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استغل ساسان أنصاري مهاجم فولاد خوزستان خطأ دفاعيا كارثيا ليقود الفريق الإيراني للفوز 1-صفر على الفيصلي السعودي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في قطر اليوم الاثنين.

وأعاد صالح القميزي مدافع الفيصلي الكرة بالخطأ داخل المنطقة لأنصاري الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك في الدقيقة 64 ليرسل فريقه لدور الثمانية.

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام الدورة المجمعة، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بمنافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للمسابقة في 29 أبريل و6 مايو المقبلين.

وستلعب الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الخميس المقبل.

سيطر الحذر على أداء الفريقين في البداية وطالت فترة جس النبض لأكثر من نصف ساعة حيث كانت أول تسديدة مباشرة على المرمى في الدقيقة 33 لصالح فولاد عن طريق أنصاري الذي استلم الكرة داخل المنطقة وسدد محاولة سيطر عليها بسهولة الحارس أحمد الكسار.

في المقابل حاول لاعبو الفيصلي شن محاولات هجومية لكن دون تشكيل خطورة على المرمى.

مع انطلاق الشوط الثاني حاول لاعبو الفيصلي أخذ زمام المبادرة، وضغطوا على مرمى فولاد، لكن أبرز محاولاتهم كانت عبر تسديدة القميزي من الجهة اليمنى والتي مرت بعيدة فوق المرمى في الدقيقة 52.

ورد فولاد عبر تسديدة روبرتو توريس بعيدة المدى من الجهة اليمنى والتي ذهبت ضعيفة في أحضان حارس الفيصلي.

وسجل الفريق الإيراني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق أنصاري الذي استغل خطأ المدافع القميزي في التعامل مع تمريرة عرضية ليخطف الكرة ويستدير قبل أن يسدد في الشباك.

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