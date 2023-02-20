كلوب يفتح الباب أمام إمكانية مشاركة نونيز مع ليفربول أمام ريال مدريد

المصدر: د ب أ

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قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن داروين نونيز لاعب الفريق لديه فرصة لاستعادة لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نونيز قد تعرض لإصابة خفيفة خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نونيز خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر على نيوكاسل، حيث استغل تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد وافتتح التسجيل للفريق في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17 .

لكن الأوروجوياني الدولي نونيز اضطر للخروج من الملعب بعد مرور ساعة من بداية المباراة، حيث أصيب في الكتف الأيمن إثر التحام قوي مع كيران تريبير.

ولدى سؤال كلوب حول إمكانية تعافي نونيز في الوقت المناسب قبل مباراة ريال مدريد، قال المدرب الألماني :"هناك فرصة".

وأضاف كلوب :"علينا أن نرى كيف يتعامل مع الألم، وعندما نعرف ذلك، سنتخذ القرار."

ويأمل ليفربول في مشاركة نونيز أملا في إزعاج دفاع ريال مدريد، لكنه يدرك في الوقت نفسه الخطر الذي يشكله فينيسيوس جونيور لاعب الريال على الجانب الآخر.

وكان فينيسيوس قد سجل هدف الفوز 1 / صفر لريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وساهم فينيسيوس في 24 هدفا خلال هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفا وصنع ثمانية أهداف، متفوقا في ذلك على جميع لاعبي ريال مدريد.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان لديه خطة محددة للتصدي لخطورة البرازيلي فينيسيوس، قال كلوب :"دائما يجب محاولة قطع وصول التمريرات إليه."

وأضاف :"لكن المشكلة التي تواجهنا تتمثل في أنه إذا نجحت في التصدي لفينيسوس بالشكل الصحيح، لديهم (كريم) بنزيمة. وإذا تصديت له أيضا، فلديهم رودريجو، وغيره."

وتابع :"هكذا يكون الحال في الفرق ذات الطراز العالمي، يكون لديها لاعبين من طراز عالمي ويجب عليك الدفاع بشكل جماعي، وهذا ما سنحاول فعله."



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