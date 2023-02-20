روما يعزز آماله في المربع الذهبي بفوزه على فيرونا

المصدر: رويترز

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حافظ روما على آماله في المربع الذهبي بالفوز 1-صفر على ضيفه فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد ليحصل الفريق على دفعة معنوية قبل استضافة سالزبورج في الدوري الأوروبي.

وأحرز الجناح أولا سولباكن هدف الفوز قبل الاستراحة بتسديدة منخفضة ليسجل اللاعب النرويجي هدفه الأول مع روما منذ انتقاله قادما من بودو/جليمت في نوفمبر.

وتقدم روما، الذي غاب عنه باولو ديبالا للإصابة، إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة متساويا مع ميلان رابع الترتيب ومتأخرا بثلاث نقاط عن إنتر ميلان.

ويسعى فريق المدرب جوزيه مورينيو لتعويض خسارته 1-صفر أمام سالزبورج عندما يستضيفه يوم الخميس المقبل في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وبقي فيرونا في المركز 18 متأخرا بنقطتين عن الأمان.

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