أنشيلوتي يثني على فينيسيوس بعد نجاحه في تعويض غياب بنزيما

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني على نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بعد نجاحه في تعويض غياب الهداف الفرنسي كريم بنزيما.

وغاب بنزيما هداف ريال مدريد بالدوري الإسباني عن المواجهة على ملعب أوساسونا مساء السبت والتي جاءت قبل ملاقاة ليفربول الإنجليزي على ملعبه بعد غد الثلاثاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفين جرى إلغاءهما بداعي التسلل أمام أوساسونا، كما صنع الهدف الأول لفيدريكو فالفيردي ليساهم في فوز الريال بهدفين دون رد وتقليص الفارق مع برشلونة في الصدارة إلى خمس نقاط.

وقال أنشيلوتي في مؤتمرصحفي "من الواضح أن فينيسيوس لاعب يصنع الفارق".

وأضاف "لقد قدم مباراة مذهلة، إنه لاعب كرة استثنائي".

وأشار "أكثر ما أعجبني هو ما فعلناه في الشوط الثاني وما كان بمقدورنا فعله في الشوط الأول".

وأوضح أنشيلوتي "أكثر ما أعجبني هو أن الفريق لم يفقد تركيزه الذهني وتحلى بالصبر في المراحل الأخيرة".

وختم المدرب الإيطالي بالقول "الفريق أدى بشكل جيد، لقد جعلناهم (أوساسونا) يعانوا في الوقت المناسب وسعداء بذلك".





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز