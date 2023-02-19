صلاح يضع نيوكاسل في ورطة قبل لقاء نهائي كأس الرابطة

المصدر: رويترز

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يواجه نيوكاسل يونايتد أزمة في حراسة المرمى حين يواجه مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم عندما يتطلع لأول لقب كبير منذ 1955.

وتعرض الحارس الأساسي نيك بوب للطرد مبكرا خلال هزيمة نيوكاسل على أرضه 2-صفر من ليفربول في الدوري الممتاز أمس السبت، ونال بطاقة حمراء حين خرج من منطقته لإبعاد كرة طويلة من أليسون إلى محمد صلاح .

وحاول بوب تسديد الكرة برأسه لكنه أمسكها بيده ليمنع وصولها إلى محمد صلاح، ما يعني إيقاف حارس منتخب إنجلترا في المباراة المرتقبة.

ولن يتمكن بديله مارتن دوبرافكا، الذي شارك بعد طرد بوب، من خوض النهائي لأنه ظهر في كأس الرابطة في وقت سابق مع مانشستر يونايتد.

ويعني هذا أن خيار المدرب إيدي هاو ينحصر بين الحارس لوريس كاريوس، الذي لم يلعب أي مباراة مع نيوكاسل، ومارك جليسبي البعيد عن الحسابات دائما.

وقال هاو "هذا مؤلم لنيك لأنه رائع معنا والغياب عن هذه المباراة ضربة قوية له".

وأضاف "يجب أن نتخذ قرارا، مارك جليسبي تدرب جيدا هذا الموسم مثل لوريس، شاركا في مباريات غير رسمية، مباريات ودية عديدة ومباريات بالتدريبات والثنائي مستعد.

"أثق فيهما وهذا سبب وجودهما بالتشكيلة، يحبان التنافس ويشكلان جزءا من المجموعة، أمنحهما ثقتي التامة".

وقضى الألماني كاريوس فترة طويلة مع ليفربول، لكن يتم تذكره بسبب هفوتين فادحتين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد، وأعاره النادي لاحقا قبل أن يرحل نهائيا العام الماضي.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول "يمكن الاعتماد عليه (كاريوس) بالتأكيد".

وحقق نيوكاسل فوزا واحدا في آخر سبع مباريات بالدوري لكن هاو يريد تجنب الحديث عن هذه السلسلة للتركيز في نهائي ويمبلي.

وتابع "يجب أن نتأقلم سريعا ونتطلع لأسبوع مشوق لنا".

ونال بوب بطاقة حمراء حين خرج من منطقته لإبعاد كرة طويلة من نظيره أليسون، وحاول تسديد الكرة برأسه لكنه لمسها بيده ليمنع وصولها إلى محمد صلاح.

ويعتقد هاو أن القرار كان قاسيا.

وواصل "أشعر بالأسف من أجل نيك، إنه موقف صعب جدا، أساء تقدير الكرة بشكل طفيف، أفترض أنها لمسة يد، لا أعرف قواعد البطاقات الحمراء، اعتقد أن رد فعل الفريق كان رائعا بعد الطرد".

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