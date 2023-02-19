إنتر ميلان يهزم أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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فاز إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ساندي لوفريتش التعادل لأودينيزي في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 73 سجل هنريك مختاريان الهدف الثاني لإنتر ميلان، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 89.

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