ميلان يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على مونزا بهدف وحيد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هز جونيور مسياس الشباك ليقود ميلان للفوز 1-صفر على مضيفه مونزا في مباراة مثيرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ويعود فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة منذ استئناف الموسم بعد كأس العالم يحقق ميلان، الذي قطع خطوة نحو التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الأولى في 11 عاما بتغلبه 1-صفر على توتنهام هوتسبير، الفوز في مباراتين متتاليتين بجميع المسابقات.

وكان حامل اللقب حصد نقطتين فقط في آخر خمس مباريات في الدوري.

وأبلغ بيولي خدمة دازون للبث "عندما تحتاج إلى الدفاع يجب أن تفعل ذلك بشكل جماعي وهذا ما فعلناه في المباريات الأخيرة. "كان يمكننا فعل ما هو أفضل من ذلك لأن مونزا قدم أداء رائعا في الشوط الثاني ومررنا بأسبوع صعب".

وأنقذ سيبريان تاتاروسانو حارس ميلان فرصتين في أول دقيقتين، إذ أبعد تسديدة باتريك سيوريا ثم ضربة رأس من أندريا بيتانيا.

ورد القائم تسديدة رافائيل لياو في أول محاولة لميلان في الدقيقة 19.

وHتيحت فرصة أخرى للمهاجم البالغ عمره 23 عاما عندما سدد كرة منخفضة أبعدها ميشيلي دي جريجوريو حارس مونزا.

وسجل مسياس هدفه عند مرور نصف ساعة من اللعب بتسديدة قوية لم يستطع دي جريجوريو إيقافها.

وأضاع تيو هرنانديز فرصة تعزيز الفارق لميلان عندما سدد من فوق الحارس إلى خارج الملعب في الدقيقة 57.

وحرم القائم الأيمن مونزا من إدراك التعادل بتسديدة سيوريا في الدقيقة 73.

وقال رافائيلي بالادينو مدرب مونزا بعد تلقي فريقه أول خسارة بعد ثماني مباريات "افتقرنا للمسة الأخيرة وليس لدي ما أقوله للاعبين. هذه المباراة ستجعلنا ننضج كثيرا".

وتراجع مونزا، الذي لم يخسر في الدوري في 2023 قبل هذه المباراة، إلى المركز 11 وله 29 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز