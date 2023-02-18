ماكابي يقود الهلال للفوز على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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أحيا الهلال السوداني آماله في دوري أبطال أفريقيا بفوزه 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في المجموعة الثانية اليوم السبت.

ونفذ ماكابي ليليبو ركلة حرة من الناحية اليسرى أساء محمد الشناوي حارس الأهلي تقديرها لتدخل المرمى في الدقيقة 53.

لكن الشناوي عوض خطأه عندما تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب القادم من الكونجو الديمقراطية في الدقيقة 66.

ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني خلف صن دوانز المتصدر بالعلامة الكاملة بعد مباراتين.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث من مباراة واحدة بدون رصيد مثل القطن الكاميروني.

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