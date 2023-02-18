أرسنال يقلب تأخره أمام أستون فيلا إلى فوز برباعية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلب فريق أرسنال تأخره بهدف أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكينز في الدقيقة السادسة وتعادل أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 16 قبل أن يسجل كوتينيو الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم استون فيلا 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق أوليكساندر زينشينكو، ثم سجل أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد جورجينيو كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم بالحارس إيميليانو مارتينيز قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه نوتينجهام فورست في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا هو الانتصار الأول لأرسنال بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، وهو الفوز السابع عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل، هذه هي الخسارة الحادية عشرة لأستون فيلا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز