العثور على جثة نجم تشيلسي السابق كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

المصدر: رويترز

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قال وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو اليوم السبت إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال مراد أوزونمحمد وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاتاي حيث تم العثور على جثة جناح تشيلسي السابق "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، لا يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه".

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

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