بعد خطئه في لقاء أرسنال وبرينتفورد.. رحيل لي ماسون من لجنة الحكام الإنجليزية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

‭ ‬أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية رحيل لي ميسون بعد ارتكاب خطأ حينما كان حكما للفيديو خلال التعادل 1-1 بين أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وتسبب هدف التعادل لبرنتفورد عبر إيفان توني في خسارة أرسنال متصدر الدوري آنذاك لنقطتين في السباق على اللقب لكن الإعادة أظهرت أنه كان ينبغي إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وقالت لجنة الحكام في وقت لاحق يوم الأحد إن القرارات التي جاءت ضد كل من أرسنال وبرايتون آند هوف ألبيون في مباريات الدوري يوم السبت جاءت بسبب "خطأ بشري" .

وقالت لجنة الحكام في بيان الليلة الماضية "بإمكان لجنة الحكام تأكيد أن مساعد الفيديو لي ميسون غادر اللجنة بالتراضي".

وأشرف ميسون، حكم الدوري الممتاز لمدة 15 عاما، على 287 مباراة في المسابقة خلال تلك الفترة، وكان آخرها في المراحل الأخيرة من موسم 2021-2022.

وقالت اللجنة "شهدت مسيرته الكاملة في اللعبة على الصعيد الاحترافي إدارة الحكم البالغ عمره 51 عاما أكثر من 500 مباراة بعد أن بدأت مسيرته في الدوري الإنجليزي عام 1998".

ورأى برايتون أن فرصته في التأهل لإحدى المنافسات الأوروبية الموسم المقبل تلقت ضربة قوية على ملعب كريستال بالاس عندما تعادل 1-1 بعدما ألغى الحكم هدف بيرفيس استوبينان بداعي التسلل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز