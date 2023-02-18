نابولي يفوز على ساسولو ويقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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فاز نابولي المتصدر 2-صفر على ساسولو اليوم الجمعة في سابع انتصاراته على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليقترب من حسم اللقب المحلي.

ويبتعد نابولي بفارق 18 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف أودينيزي، القابع في منتصف الجدول غدا السبت.

وبات نابولي قريبا من الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى بعد انتظار دام 33 عاما.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي لمنصة داوزن "فزنا بالمباريات القليلة الماضية (قبل انتصار الجمعة)، لكن جودة الأداء كانت أقل.

"لكنني شعرت الليلة، من ناحية الاستحواذ وإدارة مراحل اللقاء والأداء الجماعي على كافة الأصعدة، أننا نتفوق مقارنة بالمباريات السابقة ويمكنني تصنيف ما حدث على أنه أداء رائع".

وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا (22 عاما) التسجيل في الدقيقة 12 عندما استحوذ على الكرة في منتصف الملعب قبل أن يطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ليواصل تألقه هذا الموسم إذ سجل عشرة أهداف وأرسل تسع تمريرات حاسمة في الدوري.

وكاد أرنو لوريونت أن يتعادل لساسولو بعدها بدقيقتين لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

لكن فيكتور أوسيمن ضاعف النتيجة لصالح نابولي في الدقيقة 33 من زاوية ضيقة ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا.

كما أصبح أوسيمن أول لاعب من نابولي يسجل في سبع مباريات متتالية في الدوري منذ أن تم تطبيق قاعدة النقاط الثلاث عند الفوز في موسم 1994-1995.

وهز لوريونت الشباك قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وأضاف سباليتي "في رأيي، عانينا عدة مرات لأن ساسولو يقوده مدرب جيد وقدم أداء مميزا، لذلك لا يمكنك التفوق على مدار 90 دقيقة...وأحيانا يجب أن تعاني. "نحن نمر بلحظات جيدة، لكن لا أحد لديه ولو حتى الافتراض بالاستهانة بالمنافسين وهذه إشارات مهمة للمستقبل".

ويحتل ساسولو المركز 15 برصيد 24 نقطة.

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