رئيس رابطة الدوري الإسباني: فات أوان معاقبة برشلونة

المصدر: رويترز

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قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنه من المتأخر جدا معاقبة برشلونة بسبب مدفوعاته إلى شركة مملوكة إلى مسؤول رفيع المستوى بلجنة الحكام الإسبانية رغم أن المسألة قد تصل إلى "المستوى الجنائي".

وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية يوم الأربعاء أن برشلونة وجه المدفوعات بين عامي 2016 و2018 إلى شركة خوسيه ماريا إنريكيز نجريرا الذي كان نائبا لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في هذا الوقت.

وأكد مدعون في إسبانيا التحقيق في مدفوعات بحوالي 1.4 مليون يورو (1.49 مليون دولار) أجراها النادي الكتالوني.

ورد برشلونة قائلا إنه "استأجر خدمات مستشار خارجي" لإمداده "بتقارير فنية متعلقة بالتحكيم الاحترافي" مضيفا أن هذا "إجراء شائع بين أندية كرة القدم المحترفة".

وقال تيباس أمس الخميس إنه من الواضح أن هذه الخدمات "لم يجب تقديمها أبدا"، لكنه شدد على أنه "ليس من الممكن فرض عقوبات انضباطية على برشلونة" بسبب قانون التقادم.

وأضاف "مرت خمس سنوات وهذا النوع من العقوبات ينتهي بعد ثلاث سنوات".

وتابع "العقوبة ليست ممكنة على المستوى الرياضي، لكن ربما تصل القضية إلى المستوى الجنائي، ينظر مكتب المدعي العام في الوقائع وإن كانت حدثت جريمة تلاعب بنتائج المباريات من أفراد".

ونقلت كادينا سير عن إنريكيز نجريرا قوله إن المشورة كانت شفهية وتطرقت إلى تفاعلات اللاعبين مع الحكام ونفى الانحياز لبرشلونة في أي قرارات أو جدل تحكيمي.

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