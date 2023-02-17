الجهات الراغبة في شراء مانشستر يونايتد تتنافس على أكبر صفقة رياضية على الإطلاق

المصدر: رويترز

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قالت مصادر على دراية بالمسألة إن مانشستر يونايتد سيتلقى العديد من عروض الاستحواذ عندما ينتهي الموعد النهائي المبدئي للعطاءات غدا الجمعة مما قد يؤدي إلى أكبر صفقة رياضية على الإطلاق.

وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي يعشق يونايتد منذ الصغر ومؤسس مجموعة إنيوس للكيماويات، من بين المنافسين على الأرجح إلى جانب شركات استثمار أمريكية وربما مستثمرين قطريين.

لكن أحد المصادر قال إنه من غير المتوقع أن يقود مالك تويتر وتيسلا إيلون ماسك أي عرض لشراء النادي الإنجليزي كما توقعت بعض التقارير الإعلامية.

ولم يرد مانشستر يونايتد وإنيوس وتيسلا وماسك على طلبات للتعليق.

وقالت المصادر إن المسؤولين طلبوا من الجهات الراغبة في شراء يونايتد تحديد مبلغ للعطاء وتقديم ما يثبت القدرة المالية بحلول يوم الجمعة.

وسيقوم البنك الاستثماري الذي يدير العملية بوضع قائمة مختصرة.

وقالت المصادر إن صفقة شراء النادي الفائز بالدوري الانجليزي الممتاز 13 مرة وهو رقم قياسي من المرجح أن تتجاوز أكبر صفقة رياضية حتى الآن والتي تبلغ 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات والتي دفعها مستثمرون لشراء تشيلسي حيث يدر مانشستر يونايتد إيرادات أكثر ولديه قاعدة جماهيرية أكبر من غريمه اللندني.

ويملك النادي المنتمي لشمال غرب إنجلترا 659 مليون مشجع في جميع أنحاء العالم وفقا لشركات أبحاث أي ما يعادل عُشر سكان العالم تقريبا.

وقالت مصادر إن عائلة جليزر مالكة حصة أغلبية في يونايتد حاليا تسعى إلى تقييم يصل إلى سبعة مليارات جنيه إسترليني.

وقال آندي كوري من شركة الخدمات المالية البريطانية آلانترا "بالنسبة للمشترين المحتملين، تعتبر أندية كرة القدم مثل مانشستر يونايتد أصولا رائعة بسبب وضعها الفريد. السعر يكون مشابها لما يدفعه هواة الأعمال الفنية في لوحة رائعة".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز سيتلقى عرضا بقيمة 3.75 مليار دولار من الملياردير الأمريكي من أصل إيراني جهم نجفي.

وذكرت تقارير أن مالك توتنهام الملياردير جو لويس المقيم في جزر الباهاما ينتظر سعرا أعلى. وأثار حجم هذا العرض التكهنات بأن مانشستر يونايتد سيجتذب المزيد من الأموال.

ومانشستر يونايتد هو رابع أغنى ناد لكرة القدم في العالم وفقا لديلويت. ويحتل توتنهام، الذي لم يفز بالدوري الممتاز قط، المركز التاسع في هذه القائمة.

وجزء صغير من أسهم مانشستر يونايتد مدرج في بورصة نيويورك.

واشترى جليزر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (947 مليون دولار) في 2005.

وقال النادي إنه يتوقع تحقيق ما يصل إلى 610 ملايين جنيه إسترليني من الإيرادات في السنة المالية 2023 والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بما يصل إلى 140 مليون جنيه إسترليني.

فرص حقيقية

وقال كوري "لدي عملاء يشترون الأعمال الفنية معتقدين أنها ستزداد قيمتها بمرور الوقت، لكن دفع عشرات الملايين مقابل الأعمال الفنية لا يمكن تبريره من خلال أرباحها وخسائرها وحدها. إنها تتعلق أكثر بعشقك للعلامة التجارية".

ويقول خبراء إن الإقبال على أندية الدوري الإنجليزي يتزايد مدفوعا جزئيا بالعائدات الصاروخية من حقوق وسائل الإعلام العالمية، وإمكانية إعادة تطوير الملاعب وبيع حقوق التسمية وفرص صفقات الرعاية العالمية.

وقال أندريا جيرزوني المسؤول البارز في شركة الاستشارات إرنست ويونج، "إذا نظرت إلى كرة القدم، فهناك فرص حقيقية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة للحصول على مستوى أعلى بكثير من العائدات من خلال صفقات البث".

تعد فرصة إعادة تطوير ملعب أولد ترافورد في مانشستر يونايتد وزيادة إيرادات يوم المباراة عوامل جذب أخرى، إلى جانب قوة العلامة التجارية العالمية للنادي.

وقال أليكس ديكسون من شركة ترافرز سميث للمحاماة "زيادة التسويق التجاري وعولمة القطاع يعني أنه حتى لو بدت عائدات الأندية البريطانية قريبة من ذروتها، فإن السوق المستهدفة للأندية الكبرى عالمية حقا".

علاوة على ذلك، فإن إحياء خطط دوري السوبر الأوروبي والذي يمكن أن تخوضه أكبر الأندية في المنطقة دون التعرض لخطر الهبوط، هو عامل آخر يثير اهتمام المستثمرين.

وفي 2022، بلغ حجم المعاملات في صناعة الرياضة حول العالم 14 مليار دولار، أي 4.2 أضعاف المبلغ المستثمر في العام السابق وما يقرب من سبعة أضعاف متوسط السنوات العشر الماضية وفقا لمصادر.

وقال بول هاريس رئيس قسم الاستشارات في كيه.بي.إم.جي "ستجذب الفرق الكبيرة المشترين،هناك ما يقرب من سبع أو ثماني شركات استثمارية سواء من المتخصصين الرياضيين أو العموميين، قامت بجمع الأموال مؤخرا للاستثمار في الرياضة".

وقال أحد المصادر، المقرب من تلك المفاوضات، إن راتكليف، الذي أعرب عن رغبته في شراء مانشستر يونايتد الشهر الماضي، يبحث عن مستثمرين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة للمساعدة في تمويل محاولته.

ومن خلال مجموعة إنيوس توسع راتكليف في الرياضة واستثمر في فورمولا 1 والدراجات ورياضة الشراع وكرة القدم واستحوذ على نادي نيس الفرنسي.

وقالت المصادر إن جيه.بي مورجان تقدم المشورة إلى إنيوس بشأن العملية.

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