برشلونة ينتزع تعادلاً مثيراً مع مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

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أفلت برشلونة الإسباني من الهزيمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه اليوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان يونايتد الطرف الأفضل في فترات كبيرة من المباراة وسيطر على اللعب لكن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن تصدى لثلاث محاولات ببراعة في الشوط الأول.

وسجل برشلونة متصدر الدوري الإسباني الهدف الأول بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني بواسطة ماركوس ألونسو بضربة رأس على القائم البعيد بعد ركلة ركنية.

وتعادل ماركوس راشفورد ليونايتد بعد ثلاث دقائق بعد هجمة مرتدة من الجهة اليسرى.

وصنع راشفورد المتألق الهدف الثاني ليونايتد بعدما توغل في منطقة الجزاء ولعب تمريرة عرضية منخفضة وضعها المدافع جول كوندي في مرماه.

لكن برشلونة كافح ليدرك التعادل وأهدت أخطاء دفاع يونايتد الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى رافينيا الذي خدعت تمريرته العرضية الحارس ديفيد دي خيا ودخلت الشباك.

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