ريال مدريد يهزم إلتشي بركلتي جزاء من بنزيمة

المصدر: رويترز

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أحرز كريم بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل بعد مرور ثماني دقائق عن طريق تسديدة أرضية قوية في أول مباراة لريال الذي توج بكأس العالم للأندية يوم السبت الماضي.

وأضاف بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، فيما اختتم لوكا مودريتش الأهداف بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وأصبح رصيد ريال 48 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض العدد ذاته.

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