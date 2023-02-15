إدارة توتنهام تلتزم الصمت بشأن تقارير بيع النادي لملياردير أمريكي

المصدر: د ب أ

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التزمت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، الصمت بشأن تقارير أشارت مؤخرا إلى قرب انتقال ملكيته للملياردير الأمريكي من أصل إيراني جهم نجفي، مقابل 1ر3 مليار جنيه إسترليني (8ر3 مليار دولار).

ويستعد نجفي، رئيس مجموعة (إم إس بي سبورتس كابيتال)، الذي يملك أسهما في نادي فوينكس صنز، المنافس بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه)، ولديه استثمارات أيضا في فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا/1، للتقدم بعرض لشراء نادي توتنهام، وفقا لصحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية .

وذكرت شركة" إم إس بي سبورتس كابيتال "، التي لديها حصص في عدد من أندية كرة القدم الأوروبية، أنها ستطرح 70% من السعر المقترح، مع استعداد المستثمرين من أبوظبي لتعويض بقية العرض للمالك الحالي للنادي جو لويس، ورئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن الموقع الألكتروني الرسمي لـ"إم إس بي سبورتس كابيتال " أن الشركة تستثمر "في الفرق الرياضية والبطولات والشركات في النظام البيئي الرياضي الذي يسعى لتنفيذ مهام طموحة وصعبة"، حيث تركز على "الفرص التي تضيف فيها خبرتنا العميقة وشبكة النخبة من المديرين قيمة".

وربما يتم استقبال تلك الأخبار بشكل جيد من قبل مشجعي توتنهام، الذين احتجوا مؤخرًا على إدارة لويس وليفي للنادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن.

ورغم بناء الإدارة الحالية ملعبا حديثا بقيمة مليار جنيه إسترليني، تم افتتاحه عام 2019، مع احتمالية زيادة تدفقات الإيرادات بشكل كبير، فقد تعرض مالكو النادي لانتقادات شديدة بسبب نقص الاستثمار في الفريق، الذي لم يتوج بأي لقب منذ عام 2008.



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