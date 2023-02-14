فيفا يحقق عائدات قياسية في الدورة المالية الماضية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيق عائدات قياسية خلال الدورة المالية الماضية، التي شهدت بطولة كأس العالم في قطر.

وذكر فيفا اليوم الثلاثاء أن إجمالي إيراداته بلغ 568ر7 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بزيادة مليار دولار عن الفترة السابقة لها.

في العام الذي شهد بطولة كأس العالم، بلغت العائدات 769ر5 مليار دولار، وجاءت الحصة الأكبر من العائدات من حصيلة بيع حقوق البث التليفزيوني.

ويتوقع فيفا في دورة كأس العالم المقبلة من 2023 إلى 2026 أن يجمع عائدات بقيمة 11 مليار دولار.

وسيحصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي على 6ر3 مليون فرانك سويسري (9ر3 مليون دولار) العام المقبل.



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