أرتيتا: أرسنال غاضب بشدة قبل مواجهة سيتي

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن هناك حالة من "الغضب العارم" بين لاعبيه قبل مواجهة مانشستر سيتي المهمة غدا الأربعاء بسبب خطأ حكم الفيديو المساعد والذي كلف الفريق نقطتين في سباق البطولة في مطلع الأسبوع الحالي.

وتعادل أرسنال على ملعبه 1-1 مع برنتفورد يوم السبت ليتقدم أرسنال بفارق ثلاث نقاط فقط على سيتي حامل اللقب وقد يفقد صدارة الدوري إذا خسر على ملعب الإمارات.

وسجل إيفان توني هدف التعادل لبرنتفورد رغم وجود زميله كريستيان نورجارد في موقف تسلل وهو ما قالت عنه رابطة الحكام المحترفين إنه "خطأ فادح".

ومنذ ذلك الوقت تم تنحية لي ميسون، الحكم المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب خطأه في رسم الخطوط التي تستخدم عادة لضبط قرارات التسلل.

ورغم سرور أرتيتا بتلقي النادي اعتذارا رسميا إلا أنه قال إن إضافة النقطتين لرصيد فريقه سيعوضه عن الخطأ.

وقال أرتيتا، الذي تعثر فريقه في آخر مباراتين، للصحفيين اليوم الثلاثاء "أنهينا المباراة ونحن في حالة من الغضب العارم لأن ذلك لم يكن خطأ بشري، كان ذلك حدثا كبيرا لأنه يعني انك لا تفهم طبيعة وظيفتك وهذا غير مقبول.

"هذا كلف أرسنال نقطتين. نقدر الاعتذار وشرح الأمر في نفس الوقت. لكن الطريقة الوحيدة التي ستجعلني سعيدا هي إضافة النقطتين وهو ما لن يحدث في هذه الحالة".

وقال أرتيتا إن أرسنال سيستخدم احساسه بالظلم ليملك زمام المبادرة أمام فريق بيب جوارديولا.

وقال المدرب الإسباني "هذا الأمر جعل اللاعبين والجهاز الفني وجماهيرنا أقوى في سعيها لعبور هذه العقبة التي وضعوها لنا".

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