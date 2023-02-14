منتخبات أمريكا وكندا والمكسيك تتأهل بشكل تلقائي لنهائيات كأس العالم 2026

المصدر: د ب أ

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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء في زيورخ تأهل منتخبات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تشترك في تنظيم بطولة كأس العالم 2026 للرجال، للمشاركة في نهائيات البطولة بشكل تلقائي.

ستتوفر ثلاثة أماكن محددة أخرى لدول اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في البطولة التي سيتم زيادة عدد المشاركين بها إلى 48 منتخبا، من خلال استخدام طريق التصفيات المعتاد.

وكانت الأماكن المخصصة المضمونة قد تم تحديدها عالميا في وقت سابق، حيث ستحصل كل قارة على زيادة في عدد المنتخبات المشاركة في البطولة. وسيشارك من أوروبا 16 منتخبا، وثمانية من آسيا وتسعة من أفريقيا، وستة من أمريكا الجنوبية وواحد من أوقيانوسيا.

وسيتحدد المنتخبان المتأهلان من المباريات الفاصلة عبر القارات، حيث استبعدت أوروبا من هذا الدور الفاصل.

وستكون هذه هي المرة الأولى تتشارك فيها ثلاث دول لاستضافة بطولة كأس العالم.

وسيتم تحديد الدول المضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات 2027 في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في الربع الثاني من العالم المقبل.



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