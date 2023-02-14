غوارديولا: أرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن أرسنال هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك أثناء استعداد فريقه للتوجه لملعب الإمارات لمواجهة غدا الأربعاء في صراع على قمة الترتيب.

ويأمل سيتي، الذي يحتل المركز الثاني خلف أرسنال ويتأخر عنه بثلاث نقاط رغم خوض مباراة أكثر، في الاقتراب من المقدمة بعدما تعافى من نتائجه الأخيرة وفاز 3-1 ضد أستون فيلا يوم الأحد الماضي.

وسيحصل سيتي، حامل اللقب، على الدعم من انتصاره 1-صفر على ملعبه ضد الفريق اللندني في الشهر الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "حتى الآن هو الفريق الأفضل في الدوري الممتاز.

"اختبرنا ذلك قبل أسبوعين (خلال كأس الاتحاد). لعب بالتزام وكثافة. ستكون مباراة كبيرة للغاية وعلينا أن نكون جاهزين.

"لا أعتقد حقا أننا كنا قبل أسبوع بعيدا عن مستوانا والآن استعدناه. كل مباراة مختلفة.

"يمكنك أن تلعب جيدا وتفوز بكل شيء ويكون كل شيء رائع، لكن في اليوم التالي قد تخسر. مباراة الغد مهمة للغاية والجميع يعرف ذلك وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

ورفض غوارديولا المزاعم التي تقول إن فريقه استعاد بريقه بعد فوز يوم الأحد الماضي، وسلط الضوء على كيف أن العمل الجماعي في فريقه لا يتأثر بالنتائج.

وأضاف المدرب الإسباني "بعد (الفوز) على أرسنال كان هناك هذا العمل الجماعي، هم (اللاعبون) أشخاص رائعون. لا اشتكى فالجميع يرتكب الأخطاء وأولهم أنا.

"الوضع العام جيد جدا حقا منذ سنوات. العديد من الأشياء حدثت. (مثل) النجاح (لكن) في بعض الأحيان يجب تعديل بعض الأمور الصغيرة لفهم الأشياء بشكل مختلف.

"نحن سعداء لوجودنا معا ليس لأننا انتصرنا ضد فيلا أو خسرنا ضد توتنهام هوتسبير".

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