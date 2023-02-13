البرلمان الإيطالي يدرس تشريعا لحماية إيرادات حقوق بث دوري كرة القدم

المصدر: رويترز

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يعكف البرلمان الإيطالي على دراسة منح دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خيار تمديد عقود البث الحالية التي تنتهي العام المقبل للحيلولة دون تراجع إيرادات الأندية من خلال عملية بيع الحقوق اعتياديا من خلال مزاد علني.

ودفعت منصة (دازون) للبث الرياضي وسكاي إيطاليا 2.52 مليار يورو و263 مليون يورو على الترتيب للحصول على حق بث مباريات المسابقة بين موسمي 2021-2022 و2023-2024.

ويعادل هذا نصف ما تتقاضاه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بموجب عقود البث التلفزيوني الحالية محليا، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وبموجب التشريع المقترح، الذي سينظر فيه مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء، يمكن لأندية الدوري تجديد العقود الحالية لما بعد يونيو حزيران 2024 حال إخفاقها في الحصول على عوائد اقتصادية كافية من خلال عملية العطاءات الاعتيادية.

وحال إقرار التشريع، فإن أندية المسابقة سيكون بمقدورها تمديد عقود البث الحالية "للفترة المطلوبة دون تخطي خمس سنوات إجمالا".

وينص المقترح على إمكانية تجديد العقود الحالية "بعد إجراء اختبار للسوق لتحديد قدرة طرف آخر على تقديم ظروف أفضل".

وتخطط رابطة الدوري فتح باب بيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياتها في إيطاليا لما بعد يونيو حزيران 2024 هذا العام.

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