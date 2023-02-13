قلق في سيتي بسبب هالاند قبل مواجهة أرسنال

المصدر: رويترز

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سيواجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فترة مقلقة قبل أن يحل فريقه ضيفا على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بعد خروج إرلينج هالاند للإصابة في مواجهة أستون فيلا اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة في الدوري منذ انضمامه قادما من بروسيا دورتموند هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لزميله إيلكاي جندوجان في الفوز 3-1 على فيلا.

لكن هالاند لم يشارك في الشوط الثاني، وبدا جوارديولا قلقا من احتمال عدم مشاركته في ملعب أرسنال حيث يستطيع سيتي التقدم للصدارة لو انتصر.

وقال جوارديولا "هالاند تعرض لإصابة، ولم يشعر براحة، ولم نرغب في المخاطرة في ظل تقدمنا 3-صفر".

وأضاف "سنقيم حالته في الأيام المقبلة، إذا لم يكن جاهزا سيشارك لاعب آخر، وأتمنى أن يكون لائقا لكننا سنرى ماذا سيحدث".

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