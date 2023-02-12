دياز مدرب الهلال السعودي يشيد بلاعبيه رغم الخسارة من ريال مدريد

المصدر: د ب أ

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أشاد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي بأداء فريقه رغم خسارته 3 /5 أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الهلال بنتيجة 3-5 أمام ريال مدريد ليتوج الأخير بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، فيما حصد الهلال أول فضية في تاريخ الأندية السعودية بالبطولة والثالثة للعرب بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

وقال دياز في تصريحات عقب اللقاء إن المباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق بحجم ريال مدريد لكن لاعبوه قدموا حضورًا جيدًا طوال أوقات المباراة، وأثبتوا للجميع إمكانياتهم.

وأضاف مدرب الهلال أن اللاعبين شكلوا خطورة على مرمى ريال مدريد وهو ما أسفر عن تسجيل 3 أهداف، لكن خبرة ريال مدريد حسمت اللقاء، موجهًا الشكر للاعبي الهلال على ما قدموه طوال البطولة وخلال المباراة النهائية.

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