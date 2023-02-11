فلامنجو البرازيلي يفوز على الأهلي المصري ويحصد برونزية كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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حصد فريق فلامنجو البرازيلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري 4 / 2 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتقدم فلامنجو بهدف سجله جابرييل باربوسا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وتعادل الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني أهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 58، لكن أحمد عبد القادر سجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 60.

واضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد خالد عبد الفتاح.

وتمكن فلامنجو من استغلال النقص العددي بصفوف الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق بيدرو، ثم سجل جابرييل باربوسا الهدف الثاني له والثالث لفلامنجو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم بيدرو أهداف فلامنجو الأربعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتواجد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث عقب خسارته في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1 / 4، فيما تواجد فلامنجو في هذه المباراة عقب خسارته أمام الهلال السعودي 2 / 3 في الدور قبل النهائي أيضا.

وأضاف فريق فلامنجو الميدالية البرونزية للميدالية الفضية التي حصل عليها في نسخة 2019 عندما خسر في المباراة النهائية أمام فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف.

وكانت هذه هي المواجهة الخامسة للأهلي ضد أندية أمريكا الجنوبية في مسيرته بمونديال الأندية والثالثة على التوالي، علما بأنه خسر في ثلاث مباريات وفاز في واحدة بركلات الترجيح.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 22 لقاء.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض فلامنجو سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل بدأ الأهلي اللقاء بحذر دفاعي خوفا من تلقيه هدف مبكر يربك حساباته.

وفي الدقيقة التاسعة، وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فلامنجو بعدما قام علي معلول بعرقلة جويلرمو فاريلا داخل منطقة الجزاء.

وسدد جابرييل باربوسا ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة 11.

بعد الهدف تخلى الأهلي قليلا عن حذره الدفاعي وبادل فريق فلامنجو للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 26 والتي شهدت فرصة خطيرة لفلامنجو عندما مرر جيورجيان دي أراسكايتا كرة عرضية قابلها بيدرو بضربة رأس لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها لترتد إلى جابرييل داخل منطقة الست ياردات لكنه أطاح بها فوق العارضة.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة للأهلي في الدقيقة 33 عندما لعب علي معلول ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء فلامنجو قابلها محمد عبد المنعم بضربة رأس لكن كرته علت العارضة.

ورد فلامنجو في الدقيقة 36 عندما سدد جابرييل كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزء لكن الشناوي تصدى لها على مرتين.

وفي الدقيقة 38 سجل أحمد عبد القادر هدف التعادل عندما لعب علي معلول ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عبد القادر بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني، ولكنه فشل في اختراق دفاع فلامنجو الذي تراجع بكامل لاعبيه لوسط ملعبه للحفاظ على النتيجة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة من الطرفين وكان الحذر هو السمة السائدة على مجريات اللقاء، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من هذا الشوط.

وفي الدقيقة 56 احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تدخل فابريسيو برونو بقوة على محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

وسدد علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 58 لكن الحارس سانتوس تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 60 توغل أحمد عبد القادر بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 63 عندما مرر علي معلول كرة أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها تاو بتسديدة قوية لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فلامنجو عندما استلم أيرتون الكرة وسقط على أرض الملعب اثر تلامس بينه وبين خالد عبد الفتاح، لاعب الاهلي، ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد واحتسب الخطأ من خارج منطقة الجزاء وأشهر البطاقة الحمراء في وجه عبد الفتاح ليلعب الأهلي بعشر لاعبين منذ الدقيقة 69.

بعدها فرض فلامنجو سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع الأهلي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 75 عندما انطلق أحمد عبد القادر بالكرة من الناحية اليسرى ومررها إلى شريف الذي أصبح في مواجهة الحارس سانتوس لكنه سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 77 سجل فلامنجو هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضة من الجانب الأيمن ليخرج الشناوي من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة لكنه فشل في إبعادها بشكل سليم لتصل الكرة إلى بيدرو الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 82 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فلامنجو بعدما لمست الكرة يد محمد هاني.

وسدد جابرييل ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 85 مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفلامنجو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل فلامنجو الهدف الرابع بعدما أخطأ أليو ديانج في تمرير الكرة لتصل إلى بيدرو الي أصبح في مواجهة الشناوي ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لتعانق كرته الشباك.

تخلى الأهلي عن حذره الدفاعي وكثف من محاولاته الهجومية بحثا عن تقليص الفارق، في الماقبل تراجع فلامنجو لوسط ملعبه للحفاظ على النتيجة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز فلامنجو 4 / 2 وحصوله على الميدالية البرونزية.





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