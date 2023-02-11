الرجاء يسحق فايبرز الأوغندى بخماسية في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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سجل الرجاء الرياضي المغربي ثلاثة أهداف في الشوط الأول وأضاف اثنين بعد الاستراحة ليسحق ضيفه فايبرز الأوغندي 5-صفر باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

بهذا الفوز انفرد الرجاء بصدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بينما يتذيل فايبرز الترتيب دون رصيد في انتظار مباراة الحرية الغيني وسيمبا التنزاني.

وضع المهاجم حمزة خابا الرجاء، الذي غاب عنه أنصاره بسبب عقوبة انضباطية من الاتحاد الأفريقي، بعد مرور خمس دقائق بضربة رأس بعد تمريرة من المدافع جمال حركاس الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 11 بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس والقائم الأيمن.

وعزز محمد زريدة تفوق الرجاء في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من يسري بوزوق.

وانضم الجزائري بوزوق للهدافين باحراز الهدف الرابع في الدقيقة 59 بعد تمريرة بينية من خابا قبل أن يختتم التوجولي روجر أهولو الخماسية في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

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