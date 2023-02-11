شباب بلوزداد الجزائري يفوز على الزمالك المصري في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا هاما على مضيفه الزمالك المصري 1 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل ليونيل وامبا هدف المباراة الوحيد للفريق الجزائري من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

يذكر أن المجموعة تضم أيضا فريقا المريخ السوداني والترجي التونسي، واللذان يلتقيان على أرض الأخير غد السبت.

وجاء الشوط الأول من المباراة خاليا من الفرص في الوقت الذي التزم فيه شباب بلوزداد منطقة جزائه وابتعد عن مهاجمة الزمالك، والذي بدوره لم يشن هجمات على المرمى.

ولم يهاجم الفريق الجزائري بشكل كبير خلال الشوط الأول، تاركا المبادرة الهجومية للزمالك الذي حاول عبر نجمه أحمد سيد زيزو الوصول لشباك الحارس أليكسيس قندوز.

وسدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تفلح في تهديد مرمى قندوز الذي تصدى لها بنجاح في الدقيقة 39.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تحرك شباب بلوزداد محاولا تشكيل خطورة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، الذي تصدى لأكثر من فرصة للفريق الجزائري.

وحاول الزمالك تهديد مرمى قندوز في الدقيقة 52، لكن الكرة العرضية من سيد نيمار لم تصل إلى سيف الدين الجزيري الذي كان متمركزا بشكل جيد أمام مرمى شباب بلوزداد.

ونجح الفريق الجزائري في الحصول على ضربة جزاء بعد لمسة يد على نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، ليترجمها ليونيل وامبا بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 57.

وحاول دونجا تعديل النتيجة للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 67، بعدما تلقى عرضية من مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء، لكن ضربة الرأس ابتعدت عن مرمى قندوز.

واستمرت محاولات الزمالك بدون جدوى على مرمى شباب بلوزداد، حيث تألق حارسه وأبعد الفرص الخطيرة عن مرمى فريقه، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفريق الجزائري 1 / صفر.





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