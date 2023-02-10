أرتيتا يؤكد على حق أرسنال في الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن من حق فريقه أن يصبح بطل الدوري الممتاز، بغض النظر عن على أي عقوبات ينتظر أن تفرض على منافسه مانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال يتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، وذلك قبل خوضهما مباريات الجولة الثالثة والعشرين، وقبل لقائهما وجها لوجه يوم الأربعاء المقبل.

وستقام المباراة وهناك عقوبات منتظرة على فريق مانشستر سيتي، الذي اتهم بمزاعم ارتكاب 100 انتهاك للقواعد.

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب أي أعمال خاطئة ولكن قد يواجه عقوبات صارمة إذا أثبتت لجنة مستقلة أن النادي انتهك قواعد الإنفاق.

إن خصم نقاط، واستبعاده من الدور، وعقوبات مالية صارمة كلها عقوبات مطروحة، ولكن بالنسبة لأرتيتا، فهو يريد أن ينافس على اللقب في الملعب.

وعند سؤاله عما إذا كان يتعين على أرسنال أن يستعد لاستغلال أي إلهاء يحدث لمانشستر سيتي، أجاب أرتيتا أنه ينبغي على فريقه أن يعتني بنتائجه.

وأضاف :"دعونا نركز على ما يجب علينا فعله، وأن نفوز بمباريات كرة قدم كافية لتحقيق هدفنا. يجب أن نكسب حق التتويج باللقب، هذا مؤكد".

وقبل مواجهة مانشستر سيتي، يستضيف أرسنال فريق برينتفورد يوم السبت بعد خسارته في آخر مباراتين.

وبعد الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بصعوبة، تلقى الفريق خسارة مفاجئة أمام إيفرتون صفر / 1 - وهي ثاني خسارة للفريق هذا الموسم- حيث أعرب أرتيتا عن جاهزيته لاستغلال الهزيمتين لإعادة إحياء حملة أرسنال.

وقال أرتيتا عن رد فعل لاعبيه للهزيمتين الأخيرتين :"الأمر ليس معلق بمنطقة الراحة. في كرة القدم تخسر مباريات".

وأضاف :"إنها مباريات مختلفة للغاية، خسرنا أمام مانشستر سيتي وإيفرتون، ولكن الخسارة تجلب الكثير من الفرص للنظر على أشياء أخرى، وأن ترى رد فعل الفريق. كان رد فعل الفريق رائعا هذا الأسبوع".

وأكد :"غدا سنقدم أداء رائعا، أمام جماهيرنا في محاولة للفوز بالمباراة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز