وفاة ماركوس ألونسو بينيا لاعب برشلونة السابق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، وفاة لاعبه السابق ماركوس ألونسو بينيا، والد الظهير الحالي للفريق الذي يحمل الاسم نفسه، عن 63 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

فاز ألونسو، الذي انتقل إلى برشلونة من أتليتيكو مدريد عام 1982، بألقاب كأس ملك إسبانيا والدوري وكأس السوبر الإسبانية، ولعب إلى جوار دييغو مارادونا خلال فترة وجود الأسطورة الأرجنتيني في ملعب كامب نو.

وقال النادي، في بيان: «يتقدم برشلونة بأحر التعازي لوفاة لاعبه السابق ووالد لاعب الفريق الأول ماركوس ألونسو بينيا».

وقال رئيس النادي جوان لابورتا، الذي طلب من الحضور في المؤتمر الصحفي أمس الوقوف دقيقة صمت حداداً على بينيا: «تعازينا لجميع أفراد أسرته. لترقد روحه في سلام».

وقال أتليتيكو مدريد: «أسرة الفريق الأحمر والأبيض في حالة حداد لرحيل ماركوس ألونسو بينيا. نتقدم بخالص تعازينا للأسرة. ليرقد في سلام».

وكان ألونسو، الذي خاض 22 مباراة دولية، حاضراً في تشكيلة إسبانيا حين سحقت مالطا بنتيجة 12-1 في 1983 للتأهل لبطولة أوروبا 1984 في فرنسا.

وبعد الاعتزال عام 1991 أشرف على تدريب رايو فايكانو وريسنج سانتاندر وإشبيلية وأتليتيكو مدريد وريال سرقسطة وبلد الوليد وملقة وغرناطة.

وورث ألونسو شغف كرة القدم من والده ماركيتوس لاعب ريال مدريد الأسطوري السابق الذي فاز بخمسة ألقاب لكأس أوروبا، ومثلها في الدوري الإسباني، وسار على نهجه ونقل هذا الشغف لابنه الذي انضم لبرشلونة من تشيلسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز