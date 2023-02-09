تصريح ناري لأنشيلوتي بعد الفوز على الأهلي المصري

المصدر: رويترز

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لم يكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيدا بأداء فريقه خلال الفوز 4-1 على الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية أمس الأربعاء، وقال إن بطل أوروبا لعب بالنار في مباراة كان يجب أن يحسمها مبكرا.

وبعدما سجل فينيسيوس جونيور وفيدريكو بالبيردي قبل وبعد الاستراحة أهدر ريال العديد من الفرص لتوسيع الفارق، بينما نجح الأهلي في هز الشباك من ركلة جزاء نفذها علي معلول.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا "عندما تقدمنا 2-صفر (في بداية الشوط الثاني) اعتقدنا أن المباراة انتهت وازدادت المراوغات. استرخى الفريق ولا يجب أن يحدث ذلك.

"في هذه البطولة أمام ريال الكثير ليخسره ولا شيء ليربحه".

وأضاع محمد مجدي (قفشة) فرصة التعادل للأهلي ليضع العملاق الإسباني في خطر.

ورغم إهدار لوكا مودريتش ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية ضمن رودريجو والبديل أريباس انتصارا مريحا في الوقت بدل الضائع.

وأضاف المدرب الإيطالي "لم نفز بسهولة لكننا فزنا بطريقة جيدة.

"يجب أن نلعب جيدا مع الاحتفاظ بالتركيز حتى نهاية اللقاء، واجهنا دقائق قليلة صعبة حتى ركلة جزاء مودريتش".

وسيلعب ريال ضد الهلال السعودي في النهائي بالرباط يوم السبت بعد أن صعق بطل آسيا منافسه فلامنجو البرازيلي 3-2 في قبل النهائي.

وأكد أنشيلوتي التحاق المهاجم كريم بنزيمة والمدافع إيدر ميليتاو بالفريق اليوم الخميس بعد غيابهما عن لقاء الأمس لمواصلة العلاج في مدريد، ويمكنهما خوض النهائي.

وأوضح "لم يتعاف أي منهما بشكل تام، كريم بنزيمة بحالة جيدة بينما توجد شكوك أكبر حول ميليتاو.

"سنتخذ قرارات يوم الجمعة، غاب (داني) كاربخال (عن لقاء الأهلي) بسبب الحمى و(ماركو) أسينسيو بسبب حمل عضلي زائد واعتقد أن الثنائي جاهز لمباراة الهلال".

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