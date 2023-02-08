الهلال يضرب فلامينغو بالثلاثة ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

المصدر: رويترز

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تأهل الهلال السعودي بطل آسيا إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي في مدينة طنجة المغربية اليوم .

وسجل سالم الدوسري هدفين للهلال من ركلتي جزاء وصنع الهدف الثالث للأرجنتيني لوسيانو فييتو بينما أحرز بيدرو هدفي بطل كأس ليبرتادوريس.

وسيلتقي الهلال في النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من مباراة قبل النهائي الاخرى التي ستجمع بين ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا اليوم الأربعاء.

وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة اليوم.

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