الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي تتقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030

المصدر: د ب أ

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أعلنت الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، اليوم الثلاثاء، الاتفاق بشكل رسمي مع أوروغواي وباراغواي وتشيلي على التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وجرى الإعلان في 2017 عن اعتزام الأرجنتين وأوروغواي التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 قبل انضمام باراغواي وتشيلي للملف.

واستضافت أوروغواي النسخة الأولى لكأس العالم في 1930 وتود بشدة الاحتفال بمئوية المونديال على أراضيها.

وأعرب كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن أمله في عودة كأس العالم إلى قارة أمريكا الجنوبية، مهد المونديال.

وأضاف: "لدينا إمكانية لاستضافة كأس العالم، هناك التاريخ والروح والشغف، نتنفس كرة القدم في أمريكا الجنوبية".

وأوضح: "اليوم مهم للغاية في تاريخ هذه الدول الأربع، لهذه الاتحادات الأربعة، التي بدأت الأمر قبل فترة بالحلم".

وتابع: "ندرك أنه التزام كبير للغاية وأن علينا أن نظهر للعالم أن الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي بإمكانها استضافة كأس العالم 2030".

من جانبه، قال أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): "اليوم لدينا فريق ونؤمن بالعظمة".

وأضاف: "نحن على قناعة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملتزم بتكريم ذكرى هؤلاء الذين سبقونا وجعلوا النسخة الأولى لكأس العالم أمراً ممكناً".

وأعرب ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين عن أمله في انضمام بوليفيا لحملة استضافة كأس العالم ليصبح ملفاً خماسياً لاستضافة المونديال.

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