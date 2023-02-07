كوندي يعتذر لأشبيلية بعد احتفاله المبالغ فيه خلال المواجهة أمام برشلونة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتذر الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة لفريقه السابق أشبيلية بعد الانتقادات التي تعرض لها في أعقاب احتفاله المبالغ فيه بفوز النادي الكتالوني خلال مواجهة الفريقين الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادما من أشبيلية الصيف الماضي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 62 مليون و500 آلف يورو.

وقضى كوندي ثلاثة مواسم في أشبيلية حيث أثبت أنه أحد أفضل المدافعين في العالم واكتسب شعبية جارفة وسط الجماهير.

وفي أول مواجهة له أمام أشبيلية بقميص برشلونة، ساهم في فوز النادي الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد، لكنه تلقى انتقادات عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب احتفاله المفرط بالهدف الأول الذي سجله خوردي ألبا في الشوط الثاني.

وكان كوندي تعرض للطرد خلال لقاء الفريقين الموسم الماضي بعدما ألقى الكرة على وجه ألبا.

ولكن المدافع الفرنسي الدولي اعتذر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقال "دائما شعرت بالامتنان لفرصة إرتداء القميص الأبيض والأحمر (قميص أشبيلية) وللحب الذي تلقيته خلال فترة تواجدي هناك".

وأضاف لهذا أردت الاعتذار عن احتفالي بالهدف، كانت لحظة حماس، كان الأمر مبالغ فيه من ناحيتي، أتمنى لكم كل التوفيق دائما".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز