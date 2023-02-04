ليفربول يواصل ترنحه و يونايتد يستعيد اتزانه بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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واصل ليفربول مسلسل ترنحه في الموسم الحالي، ومني الفريق بهزيمة جديدة في مسيرته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارته صفر / 3 أمام مضيفه وولفرهامبتون اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا عودة مانشستر يونايتد لسجل الانتصارات بتغلبه على كريستال بالاس 2 / 1.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس المرحلة، فاز برينتفورد على ساوثهامبتون 3 / صفر وليستر سيتي على مضيفه أستون فيلا 4 / 2 وبرايتون على بورنموث 1 / صفر.

على استاد "مولينيو"، لقن وولفرهامبتون ضيفه ليفربول درسا قاسيا وألحق به الهزيمة السابعة بالمسابقة هذا الموسم، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة ويترك منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول المسابقة.

ومني ليفربول بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في وسط جدول الدوري.

وحسم وولفرهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين جاء أولهما عبر النيران الصديقة حيث سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة، وعزز كريج داوسون تقدم وولفرهامبتون بهدف ثان في الدقيقة 12 .

وفي الشوط الثاني، أطلق روبن نيفيز رصاصة الرحمة على ليفربول وسجل الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 71 .

وقدم ليفربول واحدا من أسوأ أشواطه، إن لم يكن أسوأها على الاطلاق، في المسابقة هذا الموسم، واستغل أصحاب الأرض هذا الأداء وتقدموا بهدفين نظيفين في الشوط الأول وسط غياب تام لأي محاولات هجومية جادة من ليفربول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء ليفربول لكنه واصل فشله في هز الشباك خاصة مع الفرصة الثمينة التي أهدرها داروين نونيز في الدقيقة 66 اثر انفراد شبه تام بحارس مرمى وولفرهامبتون.

ونال ليفربول العقاب على هذه الفرصة؛ حيث استغل وولفرهامبتون هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 71، وسجل الهدف الثالث.

وعلى استاد "أولد ترافورد" في مانشستر، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في المسابقة بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين، وتغلب على كريستال بالاس بهدفين سجلهما برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين السابعة من ضربة جزاء و63 مقابل هدف سجله جيفري شلوب في الدقيقة 76 .

وشهدت الدقيقة 71 طرد البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز الثالث في جدول المسابقة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام نيوكاسل الذي يلتقي ويستهام اليوم بمباراة أخرى في نفس المرحلة.



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