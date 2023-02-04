إيفرتون يستعيد نغمة الانتصارات ويعرقل انطلاقة أرسنال بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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عرقل إيفرتون بقيادة مديره الفني الجديد شين دايتش الانطلاقة الناجحة لأرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب عليه 1-0 اليوم السبت في المرحلة الـ22 من المسابقة.

واستعاد إيفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري الإنجليزي منذ الفوزعلى كريستال بالاس 3-0 في 22 أكتوبر الماضي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء قوي من إيفرتون في أول مباراة له بقيادة مديره الفني الجديد شين دايتش، الذي تولى المسؤولية يوم الاثنين الماضي بعد إقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وفي الشوط الثاني، أصبح أرسنال هو الأفضل أداء، ولكن إيفرتون خطف الفوز بالهدف الذي سجله جيمس تاركوفسكي بضربة رأس في الدقيقة 60 ليكون الفوز الأول لإيفرتون في آخر تسع مباريات خاضها بالبطولة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة ليترك منطقة المهددين بالهبوط في جدول المسابقة، وتجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على توتنهام غدا في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وشهدت المباراة بداية حماسية من الفريقان ومحاولات هجومية متبادلة، أسفرت عن تسديدة من دوايت ماكنيل لاعب إيفرتون في الدقيقة التاسعة ، ورد عليها بوكايو ساكا وتوماس بارتي بتسديدتين متتاليتين في الدقائق التالية، ولكن التسديدات الثلاثة لم تسفر عن شيء.

واكتسب إيفرتون بعض الثقة بمرور الربع ساعة الأول من المباراة، وكثف الفريق محاولاته الهجومية في الدقائق التالية، وعانده الحظ في أكثر من محاولة متتالية على المرمى من الركلات الركنية التي احتسبت له في منتصف الشوط.

ولكن الفرصة الأخطر منذ بداية اللقاء كانت من نصب أرسنال عندما وصلت الكرة إلى ساكا في الناحية اليمنى على حدود منطقة الجزاء ليسيطر عليها ببراعة ويمررها إلى زميله إدوارد نيكيتاه الذي سددها خارج المرمى بقليل.

ورد إيفرتون بفرصة أكثر خطورة في الدقيقة 33، عندما خطف أمادو أونانا الكرة من لاعبي أرسنال في منتصف الملعب وانطلق بها سريعا حتى وصل داخل منطقة الجزاء ولعبها عرضية لتمر أمام زميله دومينيك كالفيرت ليوين المندفع أمام المرمى لكنه فشل في الوصول للكرة.

وعاند الحظ إيفرتون في الدقيقة التالية اثر عرضية لعبها دوايت ماكنيل من الناحية اليسرى وقابلها عبد الله دوكوري، الخالي من الرقابة، بضربة رأس من وسط منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأبعد كونور كوادي مدافع إيفرتون تسديدة ساكا الماكرة من على خط المرمى في الدقيقة 39 ، وعاند الحظ كالفن ليوين في الوقت بدل الضائع اثر ضربة رأس مرت منها الكرة خارج القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وباغت أرسنال مضيفه بأداء مغاير في بداية الشوط الثاني؛ حيث أصبح الطرف الأفضل وحاصر إيفرتون داخل منطقة الجزاء معظم الوقت خلال الربع ساعة الأول من الشوط الثاني.

ولكن رد إيفرتون جاء قويا، حيث أحرز الفريق هدف التقدم في الدقيقة 60 اثر ضربة ركنية لعبها ماكنيل وقابلها جيمس تاركوفسكي بضربة رأس رائعة حول بها الكرة في المرمى على يسار الحارس آرون رامسديل وبعيدا عن متناوله.

وبذل أرسنال جهدا كبيرا على مدار ما تبقى من المباراة، ولكنه افتقد للتركيز في الفرص التي سنحت له أمام مرمى إيفرتون لينتهي اللقاء بفوز الأخير.



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