نفقات تشيلسي الضخمة تثير تساؤلات مدرب ليفربول

المصدر: رويترز

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اثارت نفقات نادي تشيلسي الإنجليزي تساؤلات وحيرة يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة وقال كلوب إنه لا يستوعب كيف تمكن تشيلسي من إنفاق كل هذه المبالغ الضخمة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأنفق تشيلسي ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني (367.32 مليون دولار) ليتعاقد مع ثمانية لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، بينهم إنزو فرنانديز الذي انضم للفريق اللندني في صفقة قياسية بريطانية.

وتمكن تشيلسي من التحايل على قواعد اللعب المالي النظيف من خلال توزيع قيمة الصفقات على مدار عقود طويلة الأمد، إلى جانب غيرها من الحيل وهو أمر لا يستوعبه كلوب.

وقال كلوب مازحا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ولفرهامبتون "لن أتحدث دون المحامي الخاص بي".

وأضاف "لا أفهم هذا الجزء من الصناعة لكنه رقم ضخم. جميعهم لاعبون جيدون جدا، لذا تهانينا. لا أفهم كيف تسنى لهم ذلك، لكن الأمر لا يعود لي لشرح كيف تسير الأمور".

ولم يكن ليفربول موفقا في يناير كانون الثاني الماضي، إذ فاز مرة واحدة في ست مباريات بكل المسابقات ليحتل المركز التاسع في الدوري.

وفي نفس المرحلة من العام الماضي، اقترب النادي من تحقيق رباعية لا سابق لها من الألقاب، لكن كلوب قال إن اللاعبين لا يمكن أن يكونوا دائما في قمة مستواهم كل موسم.

وقال "بالطبع لم يصل بعض اللاعبين إلى المستوى المعهود. أحد أفضل الأمثلة هو (لاعب مانشستر يونايتد) ماركوس راشفورد، مستواه الحالي مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف "أنا لست متأكدا من قدرته حتى على شرح السبب. هذه طبيعة الأمور. يجب عليك أن تقاتل لتجاوز الفترة التي تفصل بين النقيضين".

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