باريس سان جيرمان يعزز صدارته بفوزه على مونبلييه

المصدر: رويترز

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عزز باريس سان جيرمان صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق خمس نقاط بعد فوزه 3-1 على مضيفه مونبلييه أمس، لكنه تعرَّض لضربة قوية بإصابة مهاجمه كيليان مبابي مع اقتراب مواجهة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتعرَّض المهاجم الفرنسي لإصابة في الفخذ، وأهدر ركلة جزاء قبل أن يغادر الملعب مصاباً في الدقيقة 20، وذلك قبل أسبوعين من استضافة فريق العاصمة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتصدى بنجامين لوكومت، حارس مونبلييه، لركلة جزاء من مبابي في الدقيقة الثامنة، لكنه اضطر إلى إعادتها، وتصدى لها الحارس مرة أخرى.

وغادر مبابي الملعب وهو يعرج ويمسك بالعضلات الخلفية لفخذه اليسرى، لكنَّ باريس سان جيرمان تفوَّق في الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف عبر فابيان رويز وليونيل ميسي ووارين زائير-إيمري، ليصبح رصيد حامل اللقب 51 نقطة من 21 مباراة.

وحقق أولمبيك مرسيليا الفوز 2-صفر على ملعب نانت ليتقدم على لانس، الذي فقد أول نقاط على ملعبه بهزيمته 1-صفر أمام نيس، ويقتنص المركز الثاني.

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